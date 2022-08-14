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Глава МИД Литвы объяснил, зачем нужно запретить выдачу виз гражданам России

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 15:27
Глава МИД Литвы объяснил, зачем нужно запретить выдачу виз гражданам России Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва выступает за запрет выдачи шенгенских виз россиянам, поскольку демократическая Россия должна строится внутри страны, а не за ее пределами.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Deutsche Welle.

"Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5–10% людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри", - заявил министр.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

Кроме того, у Зеленского заявили, что запрет виз для россиян станет первым шагом к российскому бунту.

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