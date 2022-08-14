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Глава МЗС Литви пояснив, навіщо потрібно заборонити видачу віз громадянам Росії

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Неділя 14 серпня 2022 15:27
Глава МЗС Литви пояснив, навіщо потрібно заборонити видачу віз громадянам Росії Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва виступає за заборону видачі шенгенських віз росіянам, оскільки Демократична Росія повинна будується всередині країни, а не за її межами.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Deutsche Welle.

"Коли ми говоримо, що в Росії могло б бути 5-10% людей, які виступають проти війни, то мова б вже йшла про мільйони. Ви хочете, щоб ці мільйони були всередині Росії або за її межами? Я вірю, що зміни відбуваються всередині. І якщо ми віримо, що в майбутньому нас чекає Демократична Росія, то її становлення буде відбуватися зсередини", - заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Незабаром глава МЗС Чехії повідомив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

Крім того, у Зеленського заявили, що заборона віз для росіян стане першим кроком до російського бунту.

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Литва Війна Росії проти України Російська Федерація
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