Глава МИД Ирана пообещал Евросоюзу надлежащее расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе направил высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю письмо о катастрофе украинского пассажирского самолета. Об этом он написал в Twitter передает РБК-Украина.

Иран пообещал провести полное и надлежащее расследование авиакатастрофы.

"Получил письмо от Джавада Зарифа о рейсе PS752. Важно, что Иран пролил свет на это трагическое событие и пообещал провести полное и надлежащее расследование. Необходимо принять все меры для того, чтобы такая катастрофа больше не повторилась", - написал Боррель.

Также дипломат выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких.

Напомним, 11 января власти Ирана признала сбитии украинского самолета. Оно произошло по ошибке.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Рухани, во время которой они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев.

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета.

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.