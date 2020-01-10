Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам самолета МАУ, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Также украинские специалисты получили доступ к деталям самолета

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета, который разбился в Иране. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, украинская сторона получает полное сотрудничество от Ирана.

"Ми получили доступ к деталям самолета, до места падения. Полиция обеспечивает безопасность. Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам. Также ми получили доступ к записям диспетчеров с Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Сейчас эта информация анализируется", - сказал он.

Напомним, в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке черных ящиков. Стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.

В то же время Reuters со ссылкой на иранских чиновников отмечает, что расследование может занять от одного до двух лет. Он также заявил, что Иран предпочитает самостоятельно расшифровать черных ящиков, но может при необходимости отправить данные в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами.

Ранее в Иране заявили, что оба черных ящика с разбившегося самолета повреждены. При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения.