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Глава МИД Ирана пообещал Евросоюзу надлежащее расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Новости » В мире     12.01.2020 - 04:00
Глава МИД Ирана пообещал Евросоюзу надлежащее расследование авиакатастрофы самолета МАУ
Иллюстративное фото (aljazeera.com)

Боррель выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе направил высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю письмо о катастрофе украинского пассажирского самолета. Об этом он написал в Twitter передает РБК-Украина.

Иран пообещал провести полное и надлежащее расследование авиакатастрофы.

"Получил письмо от Джавада Зарифа о рейсе PS752. Важно, что Иран пролил свет на это трагическое событие и пообещал провести полное и надлежащее расследование. Необходимо принять все меры для того, чтобы такая катастрофа больше не повторилась", - написал Боррель.

Также дипломат выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких.

Глава МИД Ирана пообещал Евросоюзу надлежащее расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Напомним, 11 января власти Ирана признала сбитии украинского самолета. Оно произошло по ошибке.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Рухани, во время которой они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев.

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета.

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.

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