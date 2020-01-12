Глава МЗС Ірану пообіцяв Євросоюзу належне розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Ілюстративне фото (aljazeera.com)

Боррель висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф надіслав високому представникові ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю лист про катастрофу українського пасажирського літака. Про це він написав у Twitter, передає РБК-Україна.

Іран пообіцяв провести повне і належне розслідування авіакатастрофи.

"Отримав лист від Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування. Необхідно вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася", - написав Боррель.

Також дипломат висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких.

Нагадаємо, 11 січня влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців.

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета.

Раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські ВС близько Тегерана, будуть відправлені для розшифровки до Франції.