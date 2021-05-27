Глава МИД Германии о санкциях против Беларуси: речь пойдет о людях, компаниях и платежах

Европейский союз работает над введением новых санкций против властей Беларуси. В рамках пакета ограничительных мер речь пойдет о конкретных лицах, компаниях и платежах.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас в Twitter.
"Мы все работаем над тем, чтобы санкции против Беларуси были введены быстро и по-европейски. Речь пойдет о людях, компаниях и платежах", - написал Маас.
Он подчеркнул, что ЕС должен продолжать усиливать давление.
"В качестве первого сигнала более 400 политических заключенных должны быть освобождены", - добавил Маас.
Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летел белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.
Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к власти Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".