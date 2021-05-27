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Голова МЗС Німеччини про санкції проти Білорусі: йтиметься про людей, компанії і платежі

Автор: Андрій Василюк

Європейський союз наразі працює над запровадженням нових санкцій проти влади Білорусі. В рамках пакету обмежувальних заходів йтиметься про конкретних осіб, компанії і платежі.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у Twitter.

"Ми всі працюємо над тим, щоб санкції проти Білорусі були запроваджені швидко і по-європейськи. Йтиметься про людей, компанії і платежі", - написав Маас.

Він наголосив, що ЄС має продовжувати посилювати тиск.

"В якості першого сигналу понад 400 політичних в'язнів повинні бути звільнені", - додав Маас.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летів білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича та його супутницю.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Джозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію та транзит газу.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан раніше заявив, що нові санкції планують запровадити не тільки проти окремих осіб, а й проти державних структур, близьких до влади Білорусі, "щоб перешкодити їм переміщатися в Європу, приходити в Європу, вести бізнес в Європі".

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