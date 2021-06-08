Глава МИД Германии об отказе США от санкций против Nord Stream 2 AG: воодушевляющий сигнал

Решение США исключить из пакета санкций компанию-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG - это воодушевляющий сигнал. Берлин и Вашингтон должны оставить позади все разногласия.

"Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - это воодушевляющиме сигналы", - сказал Маас.

Он отметил, что настало время для тесного экономического и торгово-политического взаимодействия с США. "Открытые разногласия мы должны как можно скорее оставить позади", - добавил министр.