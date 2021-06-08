Глава МЗС Німеччини про відмову США від санкцій проти Nord Stream 2 AG: надихаючий сигнал

Рішення США виключити з пакету санкцій компанію-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG - це надихаючий сигнал. Берлін і Вашингтон повинні залишити позаду всі розбіжності.

Про це в ході конференції заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас .

"Мораторій на штрафні мита по розбіжностях навколо компаній Airbus і Boeing, рішення ЄС проти взаємності щодо заходів у конфлікті навколо мит на сталь і алюміній, а також припинення санкцій щодо оператора "Північного потоку - 2" - це надихаючи сигнали", - сказав Маас.

Він зазначив, що настав час для тісної економічної і торговельно-політичної взаємодії з США. "Відкриті розбіжності ми повинні якомога швидше залишити позаду", - додав міністр.