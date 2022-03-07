Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранить канал связи с Путиным
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо сохранить возможность коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД подчеркнул, что это важно для ядерной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ле Дриана телеканалу BFMTV.
"Абсолютно необходимо сохранить канал связи с Путиным", - сказал Ле Дриан, добавив, что нужно разговаривать с российским лидером.
Министр отметил, что Франция не воюет против России, но солидарна с украинцами. Он также подчеркнул важность ядерной безопасности на фоне российского вторжения в Украину.
"Украина имеет 15 ядерных реакторов и необходимо быть крайне бдительными, чтобы обеспечить их безопасность", - добавил Ле Дриан.
Напомним, 6 марта президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили безопасность ядерных объектов.
Отметим, беседа лидеров состоялась сразу после разговора Макрона с Путиным.
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