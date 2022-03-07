Глава МЗС Франції заявив про необхідність зберегти канал зв'язку з Путіним

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що необхідно зберегти можливість комунікації з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава МЗС підкреслив, що це важливо для ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ле Дріана телеканалу BFMTV .

"Абсолютно необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним", - сказав Ле Дріан, додавши, що потрібно розмовляти з російським лідером.

Міністр зазначив, що Франція не воює проти Росії, але солідарна з українцями. Він також підкреслив важливість ядерної безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.

"Україна має 15 ядерних реакторів і необхідно бути вкрай пильними, щоб забезпечити їх безпеку", - додав Ле Дріан.