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Глава МИД Франции раскритиковал санкции России против Евросоюза

Новина українською → Париж, Суббота 01 мая 2021 20:01
Глава МИД Франции раскритиковал санкции России против Евросоюза Фото: Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции (flickr.com by Ecole polytechnique)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС. Он раскритиковал и осудил решение Москвы.

Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

По словам французского министра, Париж ожидает ответственного поведения России, что снизит напряженность в отношениях ЕС с Москвой.

"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности", - подчеркнул он.

Напомним, вчера Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.

Латвия, двое чиновников которой также оказались под санкциями России, назвала решение российского МИДа давлением из-за языковой политики, которую ведет Рига.

В украинском МИД поддержали тех, кто оказался в российском санкционном списке. Введение ограничений в Украине назвали гибридной агрессией.

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