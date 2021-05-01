Глава МИД Франции раскритиковал санкции России против Евросоюза
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС. Он раскритиковал и осудил решение Москвы.
Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.
По словам французского министра, Париж ожидает ответственного поведения России, что снизит напряженность в отношениях ЕС с Москвой.
"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности", - подчеркнул он.
Напомним, вчера Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.
Латвия, двое чиновников которой также оказались под санкциями России, назвала решение российского МИДа давлением из-за языковой политики, которую ведет Рига.
В украинском МИД поддержали тех, кто оказался в российском санкционном списке. Введение ограничений в Украине назвали гибридной агрессией.