Латвия о санкциях России: попытка давления из-за языковой политики
Латвия отреагировала на решение Министерства иностранных дел России о введении санкций против двоих своих граждан. Рига считает это давлением Москвы из-за латвийской языковой политики.
Об этом речь идет в заявлении МИД Латвии.
Под российские санкции попали директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш и глава Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Аболиньш.
"Принятое решение о запрете въезда в Россию ... является попыткой оказать давление на Латвию из-за политики в сфере государственного языка и информационной политики. Мы считаем такие действия откровенно неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнули в МИД Латвии.
В Риге заявили, что страна не оставит действия России без ответа.
Напомним, вчера Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли, прокурор Берлина, а также представители стран Балтии.
В Брюсселе уже пообещали, что Евросоюз не оставит без ответа решение России о введении санкций.
На санкции против себя отреагировал и Сассоли, подчеркнув, что это не повлияет на решение Европарламента по защите прав человека и демократии.