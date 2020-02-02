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Глава МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории

Новости » Политика     02.02.2020 - 19:40
Глава МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории
Фото: Урмас Рейнсалу (flickr.com eu2017ee)

Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Выступая в эстонском городе Тарту на мероприятии по случаю Тартуского мирного договора,

Рейнсалу напомнил о том, что этот договор действителен из-за принципа правовой преемственности.

"Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это", - заявил он.

Напомним, ранее Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет Россию в "манипулировании историей". В документе утверждается, что Советский Союз и нацистская Германия одинаково ответственны за начало Второй мировой войны.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Польши обвинило российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны. Путин обвинил Польшу в "участии в разделе Чехословакии" и отметил, что советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и над ситуацией в стране".

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