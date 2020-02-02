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Глава МЗС Естонії звинуватив Росію у фальсифікації історії

Новини » Політика     02.02.2020 - 19:40
Глава МЗС Естонії звинуватив Росію у фальсифікації історії
Фото: Урмас Рейнсалу (flickr.com eu2017ee)

Урмас Рейнсалу заявив, що Росія фальсифікує історію

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Росія фальсифікує історію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Виступаючи в естонському місті Тарту на заході з нагоди Тартуського мирного договору,

Рейнсалу нагадав про те, що цей договір дійсний через принцип правової спадкоємності.

"Фальсифікація історії Росією, що заперечує анексію Естонії, означає виправдання політики сфер впливу і політики насильства з боку тоталітарних режимів, і Естонська Республіка засуджує це", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує Росію в "маніпулювання історією". У документі стверджується, що Радянський Союз і нацистська Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Польщі звинуватив російського президента Володимира Путіна в спотворення історії Другої світової війни. Путін звинуватив Польщу в "участь у поділі Чехословаччини" і зазначив, що радянські війська увійшли в Польщу після того, як "польський уряд втратило контроль над збройними силами і над ситуацією в країні".

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