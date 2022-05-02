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Глава МИД Дании прибыл с визитом в Украину. И отправился в Ирпень

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Ирпень, Понедельник 02 мая 2022 16:00
Глава МИД Дании прибыл с визитом в Украину. И отправился в Ирпень Фото: Дмитрий Кулеба и Йеппе Кофод в Ирпене (twitter.com/DmytroKulebacom)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод прибыл с рабочим визитом в Украину. И в рамках поездки посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Страшно быть свидетелем разрушений здесь, в пригороде Киева. Дания решительно поддерживает работу по расследованию и привлечению к ответственности виновных в этих нападениях", - отметил Кофод.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, датский коллега смог своими глазами увидеть последствия зверств, которые устроила российская армия в Ирпене.

Напомним, ранее сообщалось, что со 2 мая в Киеве возобновило работу посольство Дании. При этом своим гражданам датский МИД рекомендует воздержаться от поездок в Украину.

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