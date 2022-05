Глава МИД Дании прибыл с визитом в Украину. И отправился в Ирпень

"Страшно быть свидетелем разрушений здесь, в пригороде Киева. Дания решительно поддерживает работу по расследованию и привлечению к ответственности виновных в этих нападениях", - отметил Кофод.

Horrible to witness the destructions here in the suburbs of Kyiv. Denmark firmly supports the work to investigate and prosecute those responsible of these attacks. #ICC #Slavaukraini #dkpol pic.twitter.com/9NS9LUMNvD