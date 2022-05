Глава МЗС Данії прибув з візитом до України. І відправився в Ірпінь

"Страшно бути свідком руйнувань тут, в передмісті Києва. Данія рішуче підтримує роботу з розслідування та притягнення до відповідальності винних у цих нападах", - зазначив Кофод.

Horrible to witness the destructions here in the suburbs of Kyiv. Denmark firmly supports the work to investigate and prosecute those responsible of these attacks. #ICC #Slavaukraini #dkpol pic.twitter.com/9NS9LUMNvD