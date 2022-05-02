Глава МЗС Данії прибув з візитом до України. І відправився в Ірпінь

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод прибув з робочим візитом до України. І в рамках поїздки відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Страшно бути свідком руйнувань тут, в передмісті Києва. Данія рішуче підтримує роботу з розслідування та притягнення до відповідальності винних у цих нападах", - зазначив Кофод.

Horrible to witness the destructions here in the suburbs of Kyiv. Denmark firmly supports the work to investigate and prosecute those responsible of these attacks. #ICC #Slavaukraini #dkpol pic.twitter.com/9NS9LUMNvD — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 2, 2022

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, данський колега зміг своїми очима побачити наслідки звірств, які влаштувала російська армія в Ірпені.