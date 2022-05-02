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Посольство Дании возобновляет работу в Киеве

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 15:53
Посольство Дании возобновляет работу в Киеве Фото: Посольство Дании возобновляет работу в Киеве (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дания вслед за другими европейскими странами приняло решение возобновить работу посольства в Киеве. Датская дипмиссия начала работу в понедельник, 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

"Киев сейчас совершенно другой город по сравнению с тем, что было в начале войны. Это также означает, что мы можем быть прямой поддержкой и сотрудничать напрямую, имея наше посольство и посла в самом сердце украинской столицы", - заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

Несмотря на возобновление работы посольства, датский МИД все же рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину.

Напомним, ранее посол Британии Мелинда Симмонс сообщила о своем возвращении в Киев.

Кроме того, посол Южной Кореи вернулся в Киев.

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