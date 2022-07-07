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Глава МИД Британии срочно прерывает поездку на встречу G20: в чем причина

Фото: глава МИД Британии срочно прерывает поездку на саммит G20 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Лиз Трасс прерывает поездку на встречу G20 и срочно возвращается в Лондон. Она пробыла в Индонезии лишь сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В издании отметили, что Лиз Трасс сделает заявление "в ближайшее время".

Скорее всего, это связано с информацией об отставке премьера Бориса Джонсона.

Как известно, в Британии уже третий день продолжается волна отставок из-за скандала вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера.

Джонсон его назначил на должность в феврале этого года, несмотря на то, что политика обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин.

В связи с этим по состоянию на сегодня правительство Джонсона покинули более 50 политиков и министров. При этом сам премьер уже сегодня может подать в отставку.

Также мы писали, кто может заменить Джонсона в случае, если он уйдет с поста премьера уже сегодня.

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