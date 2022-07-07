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Глава МЗС Британії терміново перериває поїздку на зустріч G20: у чому причина

Фото: глава МЗС Британії терміново перериває поїздку на саміт G20 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ Ліз Трасс перериває поїздку на зустріч G20 і терміново повертається до Лондона. Вона пробула в Індонезії лише добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У виданні зазначили, що Ліз Трасс зробить заяву "найближчим часом".

Швидше за все, це пов'язано з інформацією про відставку прем'єра Бориса Джонсона.

Як відомо, у Британії вже третій день триває хвиля відставок через скандал навколо колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса пінчера.

Джонсон його призначив на посаду в лютому цього року, незважаючи на те, що політика звинуватили в сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків.

У зв'язку з цим станом на сьогодні уряд Джонсона покинули понад 50 політиків і міністрів. При цьому сам прем'єр вже сьогодні може подати у відставку.

Також ми писали, хто може замінити Джонсона у разі, якщо він піде з поста прем'єра вже сьогодні.

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ВеликобританіяУряд