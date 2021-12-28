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Глава МИД Британии обсудила с Боррелем и Столтенбергом ситуацию на границе Украины

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Лондон, Вторник 28 декабря 2021 20:45
Глава МИД Британии обсудила с Боррелем и Столтенбергом ситуацию на границе Украины Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провела телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом и представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем. Стороны скоординировали позиции по ответу на агрессию Россию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Лиз Трасс.

По ее словам, с Жозепом Боррелем она обсудила ответ на наращивание российских войск возле границы Украины. Трасс добавила, что в случае вторжения на украинскую территорию Россию столкнется с "огромными последствиями и серьезными издержками".

"Мы оказываем скоординированную помощь Украине", - уточнила глава британского МИД.

В беседе с генсеком НАТО также обсуждалась ситуация вокруг украинской границы. Трасс отметила, что Альянс решительно поддерживает Украину При этом она добавила, что любой диалог должен полностью уважать украинский суверенитет.

Напомним, ранее Столтенберг призвал провести заседание Совета НАТО-Россия в январе следующего года.

Отметим, США выделили Украине почти 25 млн долларов для укрепления границы с Россией.

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