США выделили Украине почти 25 млн долларов. Пойдут на безопасность границ с РФ и Беларусью
Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала проект международной технической помощи объемом 20 миллионов долларов. Это помощь от США.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Эта помощь будет направлена на безопасность северной и восточной границ Украины, отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
Проект начнется уже в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования - 20 млн долларов. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений:
- современные средства видеофиксации,
- беспилотные комплексы,
- индивидуальная защита пограничников,
- обеспечение их расположения в полевых условиях,
- усиление транспортом и средствами связи.
Это получат все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.
Кроме того, на днях также зарегистрирован еще один проект. Ним партнеры помогут Украине в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 млн долларов.