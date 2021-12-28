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США выделили Украине почти 25 млн долларов. Пойдут на безопасность границ с РФ и Беларусью

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 14:48
США выделили Украине почти 25 млн долларов. Пойдут на безопасность границ с РФ и Беларусью Фото: США оказали финансовую помощь украинским пограничникам (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала проект международной технической помощи объемом 20 миллионов долларов. Это помощь от США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Эта помощь будет направлена на безопасность северной и восточной границ Украины, отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Проект начнется уже в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования - 20 млн долларов. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений:

  • современные средства видеофиксации,
  • беспилотные комплексы,
  • индивидуальная защита пограничников,
  • обеспечение их расположения в полевых условиях,
  • усиление транспортом и средствами связи.

Это получат все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Кроме того, на днях также зарегистрирован еще один проект. Ним партнеры помогут Украине в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 млн долларов.

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