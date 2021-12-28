Столтенберг призвал провести заседание Совета НАТО-Россия в январе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что призвал провести заседание Совета НАТО - Россия. Оно запланировано на январь 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.
"Провел беседу с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по поводу продолжающегося неспровоцированного и необъяснимого наращивания Россией сил в Украине и вокруг нее", - заявил генсек НАТО.
Он подчеркнул, что действия НАТО являются оборонительными и пропорциональными, и Альянс по-прежнему открыт для диалога.
"Я призвал провести заседание Совета НАТО-Россия в январе", - добавил Столтенберг.
Напомним, ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в альянсе сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО на 12 января 2022 года.