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Глава МЗС Британії обговорила з Боррелем і Столтенбергом ситуацію на кордоні України

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Лондон, Вівторок 28 грудня 2021 20:45
Глава МЗС Британії обговорила з Боррелем і Столтенбергом ситуацію на кордоні України Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас провела телефонні переговори з Генеральним секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом і представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції щодо відповіді на агресію Росію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ліз Трас.

За її словами, з Жозепом Боррелем вона обговорила відповідь на нарощування російських військ біля кордону України. Трас додала, що в разі вторгнення на українську територію Росію зіткнеться з "величезними наслідками і серйозними витратами".

"Ми надаємо скоординовану допомогу Україні", - уточнила глава британського МЗС.

У бесіді з генсеком НАТО також обговорювалася ситуація навколо українського кордону. Трас зазначила, що Альянс рішуче підтримує Україну При цьому вона додала, що будь-який діалог повинен повністю поважати український суверенітет.

Нагадаємо, раніше Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні наступного року.

Відзначити, США виділили Україні майже 25 млн доларів для зміцнення кордону з Росією.

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