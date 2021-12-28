Глава МЗС Британії обговорила з Боррелем і Столтенбергом ситуацію на кордоні України

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас провела телефонні переговори з Генеральним секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом і представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції щодо відповіді на агресію Росію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ліз Трас.

За її словами, з Жозепом Боррелем вона обговорила відповідь на нарощування російських військ біля кордону України. Трас додала, що в разі вторгнення на українську територію Росію зіткнеться з "величезними наслідками і серйозними витратами".

"Ми надаємо скоординовану допомогу Україні", - уточнила глава британського МЗС.

У бесіді з генсеком НАТО також обговорювалася ситуація навколо українського кордону. Трас зазначила, що Альянс рішуче підтримує Україну При цьому вона додала, що будь-який діалог повинен повністю поважати український суверенітет.