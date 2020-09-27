Глава МИД Беларуси в ООН отреагировал на санкции

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что в стране не удалась попытка "цветной революции". Также он призвал отменить санкции против Беларуси, заявив, что это "чревато непоправимыми последствиями".

Об этом Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, народ страны сделал свой выбор, а другие страны "пытаются раскачать ситуацию" в Беларуси.

"Народ сделал свой выбор. Выбор в пользу стабильного и процветающего государства. Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране. После неудавшейся попытки навязать нам "цветную революцию", мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", - заявил он.

Макей также назвал санкции "принудительными мерами в международных отношениях". Он сказал, что такие действия несут в себе "особую угрозу и чреваты непоправимыми последствиями".

"Сохранение этих "удушающих" инструментов давления на суверенные государства, даже не глядя на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, несет в себе особую угрозу и чревато непоправимыми последствиями. Торговые войны, произвольные финансовые и экономические санкции в качестве инструмента политического давления должны быть прекращены", - отметил глава МИД Беларуси.

Как писало РБК-Украина, 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Во время выступления он заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

На протяжении дня многие мировые страны не признали якобы инаугурацию Лукашенко. Также не признала легитимность Лукашенко и Украина.

Позже с официальной позицией выступил Европейский союз, который заявил, что не признает Лукашенко в качестве легитимного президента и призвал Беларусь провести новые демократические выборы.

Напомним, после президентских выборов 9 августа в Беларуси вспыхнула волна массовых протестов. Демонстранты, среди прочего, не согласны с результатами выборов, на которых Лукашенко получил якобы более 80% поддержки.