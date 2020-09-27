Глава МЗС Білорусі в ООН відреагував на санкції

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей сказав, що в країні не вдалася спроба "кольорової революції". Також він закликав скасувати санкції проти Білорусі, заявивши, що це "загрожує непоправними наслідками".

Про це Макей заявив під час виступу на загальній дискусії 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

За його словами, народ країни зробив свій вибір, а інші країни "намагаються розгойдати ситуацію в Білорусі".

"Народ зробив свій вибір. Вибір на користь стабільної та квітучої держави. Вибір на користь миру і добросусідства. Вибір на користь сталого розвитку. Однак замість того, щоб поважати цей вибір, ми бачимо прагнення розгойдати ситуацію в країні. Після невдалої спроби нав'язати нам "кольорову революцію", ми відчуваємо зовнішнє втручання, спрямоване на підрив державного устрою", - заявив він.

Макей також назвав санкції "примусовими заходами в міжнародних відносинах". Він сказав, що такі дії несуть в собі "особливу загрозу і можуть обернутися непоправними наслідками".

"Збереження "задушливих" інструментів тиску на суверенні держави, навіть не дивлячись на ситуацію з пандемією коронавірусної інфекції, несе в собі особливу загрозу і загрожує непоправними наслідками. Торгові війни, довільні фінансові та економічні санкції в якості інструменту політичного тиску повинні бути припинені", - зазначив глава МЗС Білорусі.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 вересня в Мінську пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Під час виступу він заявив, що в Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Протягом дня багато світових країн не визнали нібито інавгурацію Лукашенка. Не визнала легітимність Лукашенка й Україна.

Пізніше з офіційною позицією виступив Європейський союз, який заявив, що не визнає Лукашенка в якості легітимного президента і закликав Білорусь провести нові демократичні вибори.

Нагадаємо, після президентських виборів 9 серпня в Білорусі спалахнула хвиля масових протестів. Демонстранти, серед іншого, не згодні з результатами виборів, на яких Лукашенко отримав нібито понад 80% підтримки.