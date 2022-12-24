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Глава МАГАТЕ заявив про "просування" переговорів щодо ЗАЕС після візиту в Москву

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (iaea/org)
Автор: Марія Кучерявець

Переговори щодо створення захисної зони навколо окупованої російськими військами української Запорізької атомної електростанції просуваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, якого цитує прес-служба агенства.

Така заява Гендиректора МАГАТЕ була опублікована після його вчорашньої зустрічі з російськими високопосадовцями в Москві, зокрема, з директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.

За його словами, в

За його словами, ц

"ЗАЕС розташована на активній лінії фронту в розпал масштабної війни, тому ситуація залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною", - акцентував Гроссі.

У МАГАТЕ підсумували, що консультації щодо безпеки ЗАЕС з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

Зазначимо, раніше Гроссі заявляв, що зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можуть встановити вже до кінця року.

Нагадаємо, що з цієї осені за участі МАГАТЕ ведуться переговори щодо створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка наразі окупована росіянами.

Так, нещодавно в українському МЗС заявили, що Київ з МАГАТЕ рухаються "крок за кроком" до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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Запорізька АЕСМАГАТЭЯдерна безпека