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Глава МАГАТЭ заявил о "продвижении" переговоров по ЗАЭС после визита в Москву

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (iaea/org)
Автор: Мария Кучерявец

Переговоры о создании защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, которого цитирует пресс-служба агентства.

Такое заявление Гендиректора МАГАТЭ было опубликовано после его вчерашней встречи с российскими чиновниками в Москве, в частности, с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

По его словам,

По его словам,

"ЗАЭС находится на активной линии фронта в разгар масштабной войны, поэтому ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной", - акцентировал Гросси.

В МАГАТЭ подытожили, что консультации по безопасности ЗАЭС с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС могут установить уже до конца года.

Напомним, что с этой осени при участии МАГАТЭ ведутся переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной россиянами.

Так, недавно в украинском МИДе заявили, что Киев с МАГАТЭ двигаются "шаг за шагом" к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭЯдерная безопасность