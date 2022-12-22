Гендиректор МАГАТЕ вже у Москві. Перші подробиці переговорів щодо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже перебуває в Москві для обговорення створення захисної зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети із почуттям крайньої терміновості", - додав Гроссі.

За його словами, ключовим моментом є те, що зона необхідна для запобігання ядерній аварії.

"Черговий раунд необхідних дискусій щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС", - написав він.

Раніше повідомлялось, що Україна та МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.