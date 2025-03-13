Глава МАГАТЕ заявив про нестабільну ситуацію на Запорізькій АЕС

"Нестабільна ситуація з ядерною безпекою спостерігається на Запорізькій АЕС. За даними МАГАТЕ, на її території регулярно чути вибухи", - зазначив Гроссі.

За його словами, команда агентства продовжує моніторинг ядерної безпеки, зокрема стану обслуговування об'єктів на Запорізькій АЕС.

Наразі на відкритому розподільчому пристрої 750 кВ триває ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, які залишаються відключеними через бойові дії. Також розпочалися роботи з технічного обслуговування головного трансформатора 5-го енергоблока, повідомили в МАГАТЕ.

Разом з тим, під час перевірки рівня води у 12 ставках-охолоджувачах підтверджено, що її обсягу достатньо для охолодження всіх шести реакторів у їхньому нинішньому зупиненому стані.

У МАГАТЕ додали, що загроза ядерній безпеці в Україні залишається постійною через регулярні обстріли України.

Ротація МАГАТЕ на ЗАЕС

Нагадаємо, на початку березня кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що МАГАТЕ могло вперше провести ротацію на ЗАЕС через окуповані території України. Ймовірно, це могло статися через територію РФ та окупований Крим.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту керівництву МАГАТЕ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко надіслав до МАГАТЕ лист після того, як Агентство провело ротацію експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території. У листі підкреслюється, що така ротація порушує суверенітет і територіальну цілісність України.