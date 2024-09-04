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Глава МАГАТЕ з'їздив на Запорізьку АЕС і оглянув згорілу градирню (фото)

Україна, Середа 04 вересня 2024 22:23
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Глава МАГАТЕ з'їздив на Запорізьку АЕС і оглянув згорілу градирню (фото) Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Представники Агенства оглянули згорілу градирню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х-акаунт генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Глава Агенції розповів, що минуло два роки відтоді, як МАГАТЕ встановив постійну присутність на Запорізькій АЕС.

Фото: Гроссі на ЗАЕС (x.com/rafaelmgrossi)

"Під час мого 5-го візиту на майданчик ми з експертами МАГАТЕ оцінили ситуацію після пожежі на градирні 11 серпня та поточні роботи на водяних насосах і сховищі палива. Вкрай важливо, що Агентство продовжує свою роботу", - наголосив Гроссі.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, що 11 серпня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про пожежу на ЗАЕС.

Жителі Нікополя першими помітили пожежу на одній з градирень станції на тимчасово окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт пожежі та заявив, що її влаштували російські окупанти. Варто зауважити, що під час пожежі ЗАЕС продовжувала працювати.

Вже 14 серпня на територію, де відбулась пожежа, спробували потрапити співробітники МАГАТЕ, але не змогли потрапити всередину через заборону окупантів.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ
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