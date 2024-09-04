Глава МАГАТЕ з'їздив на Запорізьку АЕС і оглянув згорілу градирню (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х-акаунт генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

"Під час мого 5-го візиту на майданчик ми з експертами МАГАТЕ оцінили ситуацію після пожежі на градирні 11 серпня та поточні роботи на водяних насосах і сховищі палива. Вкрай важливо, що Агентство продовжує свою роботу", - наголосив Гроссі.

Глава Агенції розповів, що минуло два роки відтоді, як МАГАТЕ встановив постійну присутність на Запорізькій АЕС.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, що 11 серпня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про пожежу на ЗАЕС.

Жителі Нікополя першими помітили пожежу на одній з градирень станції на тимчасово окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт пожежі та заявив, що її влаштували російські окупанти. Варто зауважити, що під час пожежі ЗАЕС продовжувала працювати.

Вже 14 серпня на територію, де відбулась пожежа, спробували потрапити співробітники МАГАТЕ, але не змогли потрапити всередину через заборону окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.