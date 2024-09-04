Глава МАГАТЭ съездил на Запорожскую АЭС и осмотрел сгоревшую градирню (фото)

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. Представители Агентства осмотрели сгоревшую градирню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х-аккаунт генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.