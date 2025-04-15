"Вони досить близькі": Трамп жорстко попередив Іран про наслідки ядерної програми

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран навмисно відкладає укладання ядерної угоди зі Вашингтоном. Американський лідер пригрозив можливим військовим ударом, якщо Тегеран не відмовиться від ідеї створити ядерну зброю

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У розмові з представниками ЗМІ Трамп заявив, що іранська сторона може зустрітися з жорсткою відповіддю з боку Штатів, зокрема допустив сценарій завдання ударів по ядерних об'єктах Тегерана.

Після того, як спеціальний посланник США Стів Віткофф зустрівся в суботу в Омані з високопоставленим іранським чиновником, Трамп озвучив думку, що Тегеран "підштовхує нас".

"Іран повинен позбутися концепції ядерної зброї. У них не може бути ядерної зброї", - заявив Трамп.

На питання представників ЗМІ, чи включають варіанти відповіді з боку Штатів військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, американський президент відповів: "Звичайно, так".

За словами Трампа, іранці повинні діяти швидко, щоб уникнути жорсткої відповіді, оскільки "вони досить близькі" до розробки ядерної зброї.

Ядерні перемовини між США та Іраном

Зауважимо, що у суботу і США, і Іран заявили, що провели "позитивні" та "конструктивні" переговори в Омані. За даними західних ЗМІ, другий раунд перемовин, ймовірно, відбудеться в Римі.

Джерело Reuters на умовах анонімності повідомило, що обговорення спрямовані на вивчення того, що можливо, включаючи широкі рамки того, як би виглядала потенційна угода.

Вашингтон та Тегеран вели непрямі переговори під час каденції колишнього президента США Джо Байдена, але не досягли якогось значного прогресу.

Останні відомі прямі переговори між двома урядами були під час президентства у США Барака Обами, який очолював міжнародну ядерну угоду 2015 року, від якої Трамп пізніше відмовився.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня відбувся переший етап непрямих переговорів між США та Іраном. Сторони обговорили ядерну програму Тегерану та можливість зняття санкцій.

Додамо, президент США Дональд Трамп не вперше погрожує Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран відмовиться укладати ядерну угоду з Вашингтоном.

10 квітня Трамп заявив, що Ізраїль може очолити потенційну військову операцію проти Ірану, якщо сторони не досягнуть угоди щодо ядерної програми.