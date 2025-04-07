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Трамп про переговори з Іраном: якщо не домовимося - буде те, чого ніхто не хоче

Вашингтон, Понеділок 07 квітня 2025 23:02
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Трамп про переговори з Іраном: якщо не домовимося - буде те, чого ніхто не хоче Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США ведуть прямі переговори з Іраном про ядерну угоду. Укладення такої угоди краще, ніж інші "очевидні дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Трамп під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху розповів, що прямі переговори між США та Іраном уже розпочалися, вони триватимуть цієї суботи, 12 квітня.

"І я думаю, всі згодні з тим, що укладення угоди було б кращим, ніж очевидні дії. А очевидне - це не те, до чого я хочу бути залученим, або, чесно кажучи, Ізраїль хоче бути залученим, якщо вони можуть цього уникнути", - додав він.

Президент уточнив, що "ситуація стає дуже небезпечною". Однак, якщо переговори завершаться успішно, це буде в найкращих інтересах Ірану. США сподіваються на такий сценарій.

Ядерна угода

Нагадаємо, США хочуть укласти з Іраном нову ядерну угоду, оскільки загроза того, що Тегеран створить власну ядерну зброю, збільшилася.

США вже погрожували, що якщо Іран відмовиться від угоди, то щодо нього застосують силу. Зокрема, президент США Дональд Трамп допускав удари по території Ірану.

Більш детально про ескалацію конфлікту між двома країнами - в матеріалі РБК-Україна.

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