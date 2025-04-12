США та Іран провели перші переговори щодо нової ядерної угоди: що вирішили

Іран та США провели перший етап непрямих переговорів. Сторони обговорили ядерну програму Ірану та можливість зняття санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA .

МЗС Ірану оголосило, що перший раунд переговорів у Маскаті пройшов у "конструктивній атмосфері та на основі взаємної поваги".

За даними видання, керівники переговорів міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та та спецпредставник президента США Стів Віткофф обмінялися точками зору своїх урядів щодо іранської ядерної програми та зняття санкцій з Ісламської Республіки через міністра закордонних справ Оману Бадра бін Хамада Аль-Бусаіді.

Як результат перемовин - сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня.

Особиста зустріч представників США та Ірану