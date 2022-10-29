Глава МАГАТЕ розчарований темпами створення захисної зони для ЗАЕС

Виступаючи у п'ятницю на заході, організованому Фондом Карнегі у Вашингтоні, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що він "дуже розчарований".

"Для мене створення захисної зони навколо АЕС - це найочевидніше, що може бути. Як ви можете обстріляти атомну електростанцію заради всього святого", - заявив він.

Раніше ми писали, що Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції.

Глава МАГАТЕ має намір звернутися до Ради безпеки ООН щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Також нагадаємо, що країни "Великої сімки" офіційно закликали Росію вивести свої війська з території ЗАЕС та передати станцію під контроль України, а також повернути всіх викрадених співробітників.

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