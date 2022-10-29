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Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прогресс в создании защитной зоны для Запорожской атомной электростанции наблюдается слишком медленный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая в пятницу на мероприятии, организованном Фондом Карнеги в Вашингтоне, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он "очень разочарован".

"Для меня создание защитной зоны вокруг АЭС - это самое очевидное, что может быть. Как вы можете обстрелять атомную электростанцию, ради всего святого", - заявил он.

Ранее мы писали, что Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ намерен обратиться в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ