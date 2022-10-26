Голова МАГАТЕ звернеться до Радбезу ООН з приводу безпекової зони навколо ЗАЕС
В четвер, 27 жовтня, керівництво МАГАТЕ виступить в Раді безпеки Організації об’єднаних націй з закликом створити безпекову зону навколо Запорізької АЕС
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова директора організації Рафаеля Гроссі на заході Nuclear Power in the 21st Century.
Після своєї основної промови Гроссі заявив, що є ще одна новина, яку він має повідомити публіці.
"Нам потрібно запобігти великій ядерній аварії, тож завтра я покину вас на декілька годин, щоб виступити перед Радбезом ООН по темі створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС", - заявив він.
Нагадаємо, що 13 жовтня Рафаель Гроссі відвідав Україну - під час візиту він провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Основною темою розмови стало створення безпекової зони навколо ЗАЕС.
Перед цим голова МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.