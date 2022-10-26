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Голова МАГАТЕ звернеться до Радбезу ООН з приводу безпекової зони навколо ЗАЕС

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Австрія, Середа 26 жовтня 2022 17:48
Голова МАГАТЕ звернеться до Радбезу ООН з приводу безпекової зони навколо ЗАЕС Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 27 жовтня, керівництво МАГАТЕ виступить в Раді безпеки Організації об’єднаних націй з закликом створити безпекову зону навколо Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова директора організації Рафаеля Гроссі на заході Nuclear Power in the 21st Century.

Після своєї основної промови Гроссі заявив, що є ще одна новина, яку він має повідомити публіці.

"Нам потрібно запобігти великій ядерній аварії, тож завтра я покину вас на декілька годин, щоб виступити перед Радбезом ООН по темі створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС", - заявив він.

Нагадаємо, що 13 жовтня Рафаель Гроссі відвідав Україну - під час візиту він провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Основною темою розмови стало створення безпекової зони навколо ЗАЕС.

Перед цим голова МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Запоріжжя АЕС МАГАТЭ
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