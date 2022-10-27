РФ розпочала незаконне будівництво на Запорізькій АЕС

Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ у терміновому порядку необхідно перевірити неузгоджений з Україною процес.

Про це заявив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - зазначив Коріков.

За його словами, Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, але Україна не має інформації, що саме там відбувається.