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Глава МАГАТЕ розчарований темпами створення захисної зони для ЗАЕС

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Вашингтон, Субота 29 жовтня 2022 03:39
Глава МАГАТЕ розчарований темпами створення захисної зони для ЗАЕС Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прогрес у створенні захисної зони для Запорізької атомної електростанції спостерігається надто повільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Виступаючи у п'ятницю на заході, організованому Фондом Карнегі у Вашингтоні, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що він "дуже розчарований".

"Для мене створення захисної зони навколо АЕС - це найочевидніше, що може бути. Як ви можете обстріляти атомну електростанцію заради всього святого", - заявив він.

Раніше ми писали, що Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції.

Глава МАГАТЕ має намір звернутися до Ради безпеки ООН щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Також нагадаємо, що країни "Великої сімки" офіційно закликали Росію вивести свої війська з території ЗАЕС та передати станцію під контроль України, а також повернути всіх викрадених співробітників.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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