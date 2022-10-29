ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 29 октября 2022 03:39
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прогресс в создании защитной зоны для Запорожской атомной электростанции наблюдается слишком медленный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая в пятницу на мероприятии, организованном Фондом Карнеги в Вашингтоне, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он "очень разочарован".

"Для меня создание защитной зоны вокруг АЭС - это самое очевидное, что может быть. Как вы можете обстрелять атомную электростанцию, ради всего святого", - заявил он.

Ранее мы писали, что Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ намерен обратиться в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Киев переходит к экстренным ограничениям электричества: что будет с графиками
Киев переходит к экстренным ограничениям электричества: что будет с графиками
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год