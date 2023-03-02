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Глава МАГАТЕ опублікував відео ротації експертів на Запорізькій АЕС

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Україна, Четвер 02 березня 2023 21:44
Глава МАГАТЕ опублікував відео ротації експертів на Запорізькій АЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 2 березня, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії заміниил своїх колег, які розміщувались на Запорізькій АЕС. Керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі опублікував відео їх ротації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Гроссі.

На опублікованих кадрах видно, що експерти пішки перетинають лінію фронту. Вони переходили гирло річки взодвж одного із зруйнованих мостів.

"Ротація ISAMZ на Запорізькій АЕС завершена. Я неймовірно пишаюся професіоналізмом наших співробітників. Дуже вдячний за їх підтримку", - підписав відео Гроссі.

Раніше Гроссі заявляв, що ротація групи експертів організації, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується на понад три тижні.

Нагадаємо, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС. Україна закликала Захід відреагувати.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
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