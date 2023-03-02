Глава МАГАТЭ опубликовал видео ротации экспертов на Запорожской АЭС
В четверг, 2 марта, эксперты Международного агентства по атомной энергии заменили своих коллег, которые размещались на Запорожской АЭС. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси опубликовал видео их ротации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гросси.
На опубликованных кадрах видно, что эксперты пешком пересекают линию фронта. Они переходили устье реки вдоль одного из разрушенных мостов.
"Ротация ISAMZ на Запорожской АЭС завершена. Я невероятно горжусь профессионализмом наших сотрудников. Очень благодарен за их поддержку", - подписал видео Гросси.
@iaeaorg expert team является crossing front line & when necessary, even by foot. ISAMZ ротация в Запорожья #NPP является теперь заполнена. Я имеем несомненно толчок профессиональности нашего staff. Весьма приятно, чтобы @UN for their support. IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 2 March 2023
Ранее Гросси заявлял, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.
Напомним, что Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать.
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