ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МАГАТЭ опубликовал видео ротации экспертов на Запорожской АЭС

Новина українською →
Украина, Четверг 02 марта 2023 21:44
Глава МАГАТЭ опубликовал видео ротации экспертов на Запорожской АЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 2 марта, эксперты Международного агентства по атомной энергии заменили своих коллег, которые размещались на Запорожской АЭС. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси опубликовал видео их ротации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гросси.

На опубликованных кадрах видно, что эксперты пешком пересекают линию фронта. Они переходили устье реки вдоль одного из разрушенных мостов.

"Ротация ISAMZ на Запорожской АЭС завершена. Я невероятно горжусь профессионализмом наших сотрудников. Очень благодарен за их поддержку", - подписал видео Гросси.

Ранее Гросси заявлял, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.

Напомним, что Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине