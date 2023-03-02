Глава МАГАТЭ опубликовал видео ротации экспертов на Запорожской АЭС

В четверг, 2 марта, эксперты Международного агентства по атомной энергии заменили своих коллег, которые размещались на Запорожской АЭС. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси опубликовал видео их ротации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гросси.

На опубликованных кадрах видно, что эксперты пешком пересекают линию фронта. Они переходили устье реки вдоль одного из разрушенных мостов. " Ротация ISAMZ на Запорожской АЭС завершена. Я невероятно горжусь профессионализмом наших сотрудников. Очень благодарен за их поддержку", - подписал видео Гросси. @iaeaorg expert team является crossing front line & when necessary, even by foot. ISAMZ ротация в Запорожья #NPP является теперь заполнена. Я имеем несомненно толчок профессиональности нашего staff. Весьма приятно, чтобы @UN for their support. IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 2 March 2023