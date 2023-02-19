Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС. Україна закликала Захід відреагувати

Військові РФ блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС, але це є грубим порушенням міжнародних норм права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує блокування Російською Федерацією ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію", - йдеться в заяві.

За словами МЗС, цим вчинком Росія грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки та демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС.

В міністерстві повідомляють, що військові РФ попри наявність представників МАГАТЕ, продовжують активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців.

"Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи", - наголосили в МЗС.

Міністерство закордонних справ також закликало міжнародну спільноту, та особисто генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі протистояти російській агресії та застосувати активні дії задля того, щоб припинити безперервні злочини РФ проти цивільних ядерних об’єктів в Україн, окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації «Росатом», афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії. Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ", - підкреслили в міністерстві.