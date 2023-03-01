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Ротація експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС затримується майже на місяць, - Гроссі

Новость на русском →
Україна, Середа 01 березня 2023 15:53
Ротація експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС затримується майже на місяць, - Гроссі Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ротація групи експертів організації, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується на понад три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

"Він (Гросі, - ред.) сказав, що сподівається на те, що ротація, нарешті, відбудеться цього тижня, і знову звернувся із закликом до конструктивних зусиль усіх залучених сторін, щоб це сталося і важливу роботу місії агентства з підтримки та сприяння у Запоріжжі було завершено на користь кожного", - зазначено на сайті.

Як повідомив гендиректор, він продовжує свої дипломатичні зусилля щодо узгодження та реалізації зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС настільки швидко, наскільки це можливо.

Гроссі також нагадав у черговий раз про ситуацію нестабільності із зовнішнім електропостачанням на ЗАЕС, яка наразі отримує електроенергію, необхідну для підтримки ядерної безпеки, від єдиної з чотирьох ліній електропередачі, що діяли до початку війни, на 750 кВ, яка залишилася в робочому стані.

Водночас гендиректор МАГАТЕ поділився більш обнадійливою інформацією, заявивши, що рівень води в Каховському водосховищі, з якого вода надходить у ставок-охолоджувач на ЗАЕС, останніми тижнями стабілізувався після інформації про критично низький обсяг утримуваної води біля Каховської греблі.

Наразі п'ять груп МАГАТЕ, присутніх на українських АЕС, продовжують контролювати ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на всіх п'яти майданчиках відповідно до обов'язкових принципів МАГАТЕ для забезпечення ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту.

Нагадаємо, Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС. Україна закликала Захід відреагувати.

На Запорізькій АЕС українського персоналу залишилося менше 50%.: із 11000 людей, які працювали до війни, залишилося 4500 осіб.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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