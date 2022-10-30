Глава МАГАТЕ назвав ситуацію на Запорізькій АЕС "тендітною та небезпечною"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про часті перебої із зовнішнім електропостачанням та обстрілами на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nova .

На його думку, ситуація на станції залишається "тендітною і небезпечною".

"Перебої із зовнішнім електропостачанням та обстріли відбуваються дуже часто, і це є неприйнятною небезпекою: збій електроживлення може порушити процес охолодження, збільшуючи ймовірність розплавлення активної зони реактора", - пояснив Гроссі.

Глава МАГАТЕ розповів про переговори щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС. За його словами, вдалося досягти прогресу, хоча переговорний процес ще триває і остаточного рішення не ухвалено.

Раніше ми писали, що Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції.

Глава МАГАТЕ має намір звернутися до Ради безпеки ООН щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Також нагадаємо, що країни "Великої сімки" офіційно закликали Росію вивести свої війська з території ЗАЕС та передати станцію під контроль України, а також повернути всіх викрадених співробітників.

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