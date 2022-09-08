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Глава МАГАТЭ назвал сроки обсуждения плана по защите Запорожской АЭС

Фото: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает обсудить план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с Украиной и РФ не позже чем через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Гросси заявил, что поддерживает контакты с обеими сторонами.

"Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям. И предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали "нет".Думаю, мы встретимся, чтобы проработать план, в течение 10 дней, максимум через две недели", - сказал он.

Глава МАГАТЭ пояснил, что речь идет о защите станции по периметру ее территории, а не демилитаризации всей окружающей ее зоны.

"Демилитаризация - это более сложная и амбициозная задача. Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, ее нужно обсуждать на самом высоком уровне, это не входит в компетенции МАГАТЭ", - добавил Гросси.

Напомним, МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС.

В нем агентство призвало к полному прекращению обстрелов ЗАЭС, которое намерены согласовать со сторонами конфликта.

Также миссия отметила необходимость создание зоны безопасности на ЗАЭС, что не идентично демилитаризации.

В Минэкономики отметили, что рекомендации МАГАТЭ можно внедрить только при условии полного возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

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Запорожская АЭС