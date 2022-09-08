Глава МАГАТЭ назвал сроки обсуждения плана по защите Запорожской АЭС

Гросси заявил, что поддерживает контакты с обеими сторонами.

"Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям. И предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали "нет".Думаю, мы встретимся, чтобы проработать план, в течение 10 дней, максимум через две недели", - сказал он.

Глава МАГАТЭ пояснил, что речь идет о защите станции по периметру ее территории, а не демилитаризации всей окружающей ее зоны.

"Демилитаризация - это более сложная и амбициозная задача. Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, ее нужно обсуждать на самом высоком уровне, это не входит в компетенции МАГАТЭ", - добавил Гросси.