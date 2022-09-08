Глава МАГАТЕ назвав терміни обговорення плану щодо захисту Запорізької АЕС

Гроссі заявив, що підтримує контакти з обома сторонами.

"Ідея запитати у росіян і українців, чи згодні вони з тим, що АЕС не повинна піддаватися нападам. І запропонуємо укласти просту угоду про захист станції. Попри заяви, я побачив інтерес з обох сторін. Вони точно не сказали "ні".Думаю, ми зустрінемося, щоб опрацювати план, протягом 10 днів, максимум через два тижні", - сказав він.

Глава МАГАТЕ пояснив, що мова йде про захист станції по периметру її території, а не демілітаризацію всієї навколишньої зони.

"Демілітаризація - це складніше і амбітне завдання. Я ж уповноважений говорити тільки про безпеку самих ядерних об'єктів. Демілітаризація неможлива, її потрібно обговорювати на найвищому рівні, це не входить до компетенції МАГАТЕ", - додав Гроссі.