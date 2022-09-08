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Глава МАГАТЕ назвав терміни обговорення плану щодо захисту Запорізької АЕС

Фото: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розраховує обговорити план щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС з Україною і РФ не пізніше ніж через два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Гроссі заявив, що підтримує контакти з обома сторонами.

"Ідея запитати у росіян і українців, чи згодні вони з тим, що АЕС не повинна піддаватися нападам. І запропонуємо укласти просту угоду про захист станції. Попри заяви, я побачив інтерес з обох сторін. Вони точно не сказали "ні".Думаю, ми зустрінемося, щоб опрацювати план, протягом 10 днів, максимум через два тижні", - сказав він.

Глава МАГАТЕ пояснив, що мова йде про захист станції по периметру її території, а не демілітаризацію всієї навколишньої зони.

"Демілітаризація - це складніше і амбітне завдання. Я ж уповноважений говорити тільки про безпеку самих ядерних об'єктів. Демілітаризація неможлива, її потрібно обговорювати на найвищому рівні, це не входить до компетенції МАГАТЕ", - додав Гроссі.

Нагадавши, МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС.

В ньому агентство закликало до повного припинення обстрілів ЗАЕС, яке мають намір узгодити зі сторонами конфлікту.

Також Місія наголосила на необхідності створення зони безпеки на ЗАЕС, що не ідентично демілітаризації.

У Мінекономіки зазначили, що рекомендації МАГАТЕ можна впровадити лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України.

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Запорожская АЭС