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Глава МАГАТЕ Гроссі провів зустріч з Путіним

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Вівторок 11 жовтня 2022 19:18
Глава МАГАТЕ Гроссі провів зустріч з Путіним Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі та президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок, 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Генеральний директор Гроссі зустрівся сьогодні з президентом Росії Путіним у рамках зусиль МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії в Україні", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі наголошувалось на терміновій необхідності створення охоронної зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Також у МАГАТЕ повідомили, що минулого тижня Гроссі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Гроссі планує ще раз з ним зустрітись пізніше.

"Зараз, як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути встановлена захисна зона. Ми не можемо дозволити собі втрачати більше часу. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб уникнути ядерної аварії", - заявив Гроссі.

Російський диктатор під час зустрічі заявив, що "із задоволенням обговорить всі питання, які взаємно цікавлять, а може викликають стурбованість".

"Наприклад, те, що стосується ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. У будь-якому випадку ми відкриті для цього діалогу і раді вас бачити", - сказав Путін.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з гендиректором МАГАТЕ спробу Росії привласнити Запорізьку АЕС.

Також Гроссі відмовився визнавати ЗАЕС російським об'єктом.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під контроль Росії". В українському МЗС назвали указ Путіна нікчемним.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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